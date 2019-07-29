مقابل 1.5 مليون دولار.. عرض رسمي من أهلي جدة لضم محمود علاء.. تفاصيل

تقدم مسئولو نادي أهلي جدة السعودي بعرض رسمي لنظرائهم في الزمالك، لضم مدافع الفريق الأبيض محمود علاء، بداية من الموسم الجديد على سبيل الإعارة.



وحدد النادي السعودي مبلغ مليون ونصف المليون دولار، يتم دفعها إلى الزمالك مقابل ضم علاء لمدة موسم واحد معارًا.



واتفق مسئولو أهلي جدة مع اللاعب على المقابل المادي المنتظر حصوله عليه حال نجاح المفاوضات، حيث يحصل اللاعب على مبلغ 800 ألف دولار خلال فترة الإعارة.



ويتبقى لمدافع الزمالك موسمان في عقده مع الفريق الأبيض، ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة رسمية من جانب إدارة القلعة البيضاء.