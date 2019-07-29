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منوعات

فضيحة لميجان ميركل.. اقتبست دون إذن أعمال مؤلف أسترالي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:45 م
ميجان ماركيل
ميجان ماركيل
محمد علي
وجه عدد من النقاد اتهامات قوية لدوقة ساسكس ميجان ميركل، بأنها نسخت وأخذت اقتباسات غير مصرح بها من كتاب لمؤلفبن أستراليين، وظهرت به على غلاف مجلة فوج، وهو الأمر الذي وصف بــ "المخيب للآمال!"، وفق ماذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

وصدر عدد سبتمبر من المجلة الأيقونية بعنوان "قوى من أجل التغيير" ويضم 15 امرأة ملهمة على الغلاف.

لكن القراء أشاروا بالفعل إلى أن الغلاف مشابه جدًا للكتاب الأكثر مبيعًا لمؤلفته الأسترالية The Game Changers لـسامانثا بريت وستيف آدمز.

وقالت المؤلفة بريت عن التشابه بأنه "مخيب للآمال للغاية".

وأضافت بريت لصحيفة ديلي ميل أستراليا: "من الواضح أن هذا أمر رائع للغاية ، ومن الواضح أنها تحب مفهومنا".

وتابعت "أحب ميجان وأنا معجبة كبيرة بها، لكن إذا كانت فعلت ما قد فعلت، فسيكون الأمر مخيبًا للآمال للغاية."

ويُعتقد أن المناقشات حول تعاون ماركيل مع المجلة بدأت في شهر يناير وكانت تعمل مع فريق التحرير على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ويشمل غلاف المجلة نساء قياديات مثل رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن والممثلة جين فوندا والموديل الأسترالية أدوا أبواه وناشطة التغير المناخي جريتا ثونبرج.

ودوقة ساسكس هي أول فرد ملكي يحرر له بمجلة أيقونة كفوج.

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