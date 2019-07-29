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رياضة

لأول مرة.. صلاح واليسون على رأس قائمة ليفربول فى مواجهة ليون

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:47 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن الالماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي ليفربول، قائمة فريقه لمواجهة ليون الفرنسي في جنيف مساء الأربعاء المقبل، وديا استعدادا لخوض منافسة بطولة الدوري الانجليزي.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:-

أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، غوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريغي، تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، فان دين بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

بينما يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة الأحد أمام نابولي، لاعب الوسط سيتحدد موقفه خلال هذا الأسبوع، وينضم لأول مرة للمعسكر كل من أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، محمد صلاح وشيردان شاكيري في إيفيان.

وكان فريق ليفربول قد خسر امام منافسه نابولى الايطالي بنتيجة ثلاثة اهداف امس الاحد وديا.

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