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اقتصاد

رئيس الإحصاء: 51.4 ألف جنيه متوسط إنفاق الأسرة سنويا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:30 م
بركات
بركات
آية الجارحي
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط إنفاق الأسرة المصرية سنويا خلال العام المالي 2017/2018 سجل 51.4 ألف جنيه مقارنة بـ36.7 ألف جنيه في العام السابق له، بينما وصل متوسط الدخل السنوي للأسرة نحو 58.9 ألف جنيه خلال العام المالي قبل الماضي.

وأضاف "بركات" خلال مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والاتفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعي والمالية والتموين وعدد من المحافظين، أن قيمة الدعم الغذائي للأسرة ارتفعت بمتوسط 2000 جنيه سنويا بعد أن كانت 860 جنيها في العام 2015/2016، موضحا أن الدولة مازالت تغطي نسبة الـ88.5% من الدعمم التمويني للأسر المصرية حتى أكتوبر الماضي.

وذكر أن قيمة خط الفقر للفرد سنويا بلغت 8827 جنيه ، ليشكل عدد الفقراء نحو 32.5%من جملة السكان علي مستوى الجمهورية خلال العام المالي قبل الماضي مقارنة بـ27.8% فقراء في العام 2015/2016 .

وقال "بركات" إن النتائج أظهرت أن معظم محافظات الوجه القبلي هي التي تعدت خط الفقر القومي .

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