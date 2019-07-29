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رياضة

من أجل عيون أبو جبل.. حارس الزمالك الشاب ينضم لسموحة 3 مواسم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:53 م
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق سموحة من الحصول على خدمات حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عمر صلاح، لمدة ثلاث مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل سموحة على توقيع اللاعب عقب جلسة جمعته هو وكيله مع مسئولو الفريق السكندري، وعقب مفاوضات بين فريق الزمالك وسموحة خلال الأيام الماضية.

وحضر جلسة توقيع العقود كل من والد عمر صلاح وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسؤولي النادي السكندري.

ويجدر الإشارة إلى أن رئيس نادي الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق أنه اتفق مع نادي سموحة على ضم الحارس محمد أبوجبل مقابل مبلغ مالي ولاعبين من نادي الزمالك.

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