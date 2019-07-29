أخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 29 /7 /2019

نشر موقع "صدى البلد"، الإخباري، اليوم الاثنين 29-7-2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، وفيما يلي نعرض أبرزها:
الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك
طلب خالد جلال، المدير الفني السابق للزمالك، في تقريره الذي قدمه لمجلس إدارة النادي قبل تقدمه باستقالته أمس، عودة ثلاثة لاعبين من المعارين للفريق الأبيض في الموسم المقبل.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
قفشة يصدم الزمالك ويخبر بيراميدز رغبته اللعب لـ الأهلي
صدم محمد مجدي قفشة، لاعب وسط بيراميدز مسئولى الزمالك بتمسكه بالانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية... لمطالعة التفاضيل اضغط هنا.
كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع جون أنطوى واقترابه من بيراميدز
أصبح الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
عقب الهزيمة أمام الاهلي.. نجم الزمالك يلوح بإمكانية الرحيل عن الفريق
وجه حمدي النقاز نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق عقب هزيمة الفريق أمس أمام الأهلي بهدف نظيف في ختام مباريات الدوري الممتاز .. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
مقابل 1.5 مليون دولار.. عرض رسمي من أهلي جدة لضم محمود علاء.. تفاصيل
تقدم مسئولو نادي أهلي جدة السعودي بعرض رسمي لنظرائهم في الزمالك، لضم مدافع الفريق الأبيض محمود علاء، بداية من الموسم الجديد على سبيل الإعارة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
عائدًا من الإعارة.. الاتحاد السكندري يخطط لضم نجم الزمالك
دخل مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري، في مفاوضات مع محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي انتهت مؤخرًا إعارته إلى الإسماعيلي... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
صدى البلد يكشف عرضًا سعوديًا ضخمًا لـ النقاز.. وجلسة مرتضى تحسم مصيره مع الزمالك
زاد الغموض حول مستقبل التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، في ظل تقارير تفيد بإمكانية رحيله عن "القلعة البيضاء" هذا الصيف، بعد تلقيه الكثير من العروض... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.
الزمالك يحسم الجدل حول بقاء مصطفى محمد ضمن صفوف الفريق
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقاء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الشاب، ضمن صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.
مرتضى منصور يعد مفاجأة مدوية لـ شيكابالا فى الموسم الجديد
كشف المستشار مرتضى منصور عن إعداده مفاجأة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض المنتهية إعارته لنادى أبولون سمرانى اليونانى.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا
قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب
مسؤولو نادي الزمالك استثناء اللاعبين الأجانب فقط، من السقف المالي الذي تم تحديده لجميع اللاعبين بالفريق الأبيض، سواء من يتواجدون الآن أو المقرر التعاقد معهم... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.
الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك
طلب خالد جلال، المدير الفني السابق للزمالك، في تقريره الذي قدمه لمجلس إدارة النادي قبل تقدمه باستقالته أمس، عودة ثلاثة لاعبين من المعارين للفريق الأبيض في الموسم المقبل.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
قفشة يصدم الزمالك ويخبر بيراميدز رغبته اللعب لـ الأهلي
صدم محمد مجدي قفشة، لاعب وسط بيراميدز مسئولى الزمالك بتمسكه بالانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية... لمطالعة التفاضيل اضغط هنا.
كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع جون أنطوى واقترابه من بيراميدز
أصبح الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
عقب الهزيمة أمام الاهلي.. نجم الزمالك يلوح بإمكانية الرحيل عن الفريق
وجه حمدي النقاز نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق عقب هزيمة الفريق أمس أمام الأهلي بهدف نظيف في ختام مباريات الدوري الممتاز .. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
مقابل 1.5 مليون دولار.. عرض رسمي من أهلي جدة لضم محمود علاء.. تفاصيل
تقدم مسئولو نادي أهلي جدة السعودي بعرض رسمي لنظرائهم في الزمالك، لضم مدافع الفريق الأبيض محمود علاء، بداية من الموسم الجديد على سبيل الإعارة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
عائدًا من الإعارة.. الاتحاد السكندري يخطط لضم نجم الزمالك
دخل مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري، في مفاوضات مع محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي انتهت مؤخرًا إعارته إلى الإسماعيلي... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
صدى البلد يكشف عرضًا سعوديًا ضخمًا لـ النقاز.. وجلسة مرتضى تحسم مصيره مع الزمالك
زاد الغموض حول مستقبل التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، في ظل تقارير تفيد بإمكانية رحيله عن "القلعة البيضاء" هذا الصيف، بعد تلقيه الكثير من العروض... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.
الزمالك يحسم الجدل حول بقاء مصطفى محمد ضمن صفوف الفريق
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقاء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الشاب، ضمن صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.
مرتضى منصور يعد مفاجأة مدوية لـ شيكابالا فى الموسم الجديد
كشف المستشار مرتضى منصور عن إعداده مفاجأة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض المنتهية إعارته لنادى أبولون سمرانى اليونانى.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا
قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب
مسؤولو نادي الزمالك استثناء اللاعبين الأجانب فقط، من السقف المالي الذي تم تحديده لجميع اللاعبين بالفريق الأبيض، سواء من يتواجدون الآن أو المقرر التعاقد معهم... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.