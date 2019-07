أحلام تطلب معجزة من الله لـ شفاء فجر السعيد

View this post on Instagram

‏اللّهُم ياخالق المُعجزات ويارب المستحيلات انت القادر ونحن العاجزون اللّهُم اشفيها وانثر العافيه في جسدها، يارب يامن تعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس أشفها فـ انت الشافي المُعافي #فجر_السعيد