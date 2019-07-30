أحلام تطلب معجزة من الله لـ شفاء فجر السعيد

أثارت النجمة أحلام، جدلا كبيرا، بعدما نشرت صورة للغعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: "‏اللّهُم ياخالق المُعجزات، ويارب المستحيلات، أنت القادر ونحن العاجزون، اللّهُم اشفيها وانثر العافية في جسدها، يارب، يا من تعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس، اشفها فأنت الشافي المُعافي".ما كتبته أحلام دفع البعض للتوقع بأن الحالة الصحية لـ فجر السعيد تدهورت مرة اخرى ولكن لم يخرج اي بيان رسمي يكشف عن حقيقة هذا الامر.وكانت الاعلامية فجر السعيد نشرت عبر حسابها على انستجرام مؤكدة ان حالتها الصحية مستقرة بعد إجرائها عملية فى القلب .وكتبت قائلة:" تم تداول أخبار فى الآونة الأخيرة غير صحيحة عن حالة الكاتبة فجر السعيد ولذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى ومن كبار المسؤولين".ونقلت فجر السعيد إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير، بعد إجرائها عملية جراحية في مستشفى آخر.وأوضح زوجها الإعلامي سعود السبيعي من خلال حسابه على انستجرام أن حالة زوجته بدأت تستقر على حد قول الأطباء، مبينًا أن ما حدث لها هو «تسريب» بعد العملية الجراحية، ما أدى الى تسمم في وظائف أعضاء الجسم.وقال ان ما تعرضت له لا نستطيع أن نجزم بأنه خطأ طبي، لكن سيتم اتضاح الرؤية خلال 3 الى 4 ايام. وطالب الجميع بالدعاء لها .