رئيس "العسكري السوداني": مقتل متظاهري "الأبيض" جريمة تستوجب المحاسبة



وقال البرهان، في تصريحات نقلها التلفزيون السوداني الرسمي اليوم الثلاثاء، إن "ما حدث في الأُبيض أمر مؤسف وحزين، مشددا على أن خسارة أي نفس بشرية سودانية "خسارة عظيمة" يجب التكاتف من أجل منعها".



وأوضح أن هناك حاجة ماسة للبدء في مرحلة الانتقال من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية ضحى من أجلها الشباب، لافتا إلى أنه فوض وفد المجلس العسكري المفاوض لقوى "إعلان الحرية والتغيير" بالإسراع في التوصل لاتفاق يتيح الدخول في مرحلة الانتقال.



وكان مقررا أن تعقد اليوم الثلاثاء جولة مفاوضات حاسمة بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" بهدف الاتفاق على وثيقة الإعلان الدستوري، الذي يحدد صلاحيات "المجلس السيادي" ومجلس الوزراء، وطبيعة العلاقة بين السلطات الحاكمة في المرحلة الانتقالية.



لكن اجتماع اللجان الفنية في الطرفين (التي تضم مجموعة من القانونيين) الذي كان مقررا أن ينتهي مساء أمس، سيتواصل اليوم، ما عزز الاعتقاد بإرجاء لقاء المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، خصوصا أن وفد الأخيرة توجه اليوم إلى مدينة الأبيض للعزاء في ضحايا أحداث الأمس.



أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أن مقتل متظاهرين في مدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط السودان) أمس الاثنين "جريمة غير مقبولة"، مشددا على ضرورة "المحاسبة الفورية والرادعة".كان والي شمال كردفان (غرب الخرطوم) المكلف اللواء الصادق الطيب عبد الله قال إن 5 أشخاص قتلوا بينهم 3 من طلاب المدارس الثانوية، وحمل من وصفهم بـ "مندسين" المسؤولية عن أعمال العنف التي رافقت تظاهرات الطلاب في مدينة الأبيض أمس.