تعرف على أول محمول بمصر بكاميرا محورية متكاملة

خاصية تقريب الصورة حتى 10 مرات

تعمل هذه العدسات معًا على توفير تغطية كاملة للبُعد البؤري بقطر 16 مم - 160 مم، مما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات، وتحتوي العدسة

الأساسية في هاتف Reno 10x Zoom على مثبت بصري (OIS)، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة حتى لا تفوتك اللحظات المهمة.





وتمتاز كاميرا هاتف Reno 10x Zoom بزاوية واسعة يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهّل التقاط الصور في مساحات أكبر بما في ذلك الصور التي تتضمن أكثر من شخص.

كما يساعد هاتف Reno 10x Zoom الجديد على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية، وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة ذات ألوان زاهية في أي وقت.







باستخدام الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة، يعالج Reno 10x Zoom الوجوه والخلفيات بشكل منفصل ويوفر تأثيرات محسنة للون البشرة، فتقدِّم صورة أكثر واقعية. كذلك، يدعم هاتف Reno 10x Zoom تسجيل مقاطع الفيديو بدقة K4 فائقة الجودة، بسرعة 60 إطارًا في الثانية، كما أنه مزود بخاصية التثبيت البصري وأحدث تقنيات التثبيت الإلكتروني للصور.

وتعتبر الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتف Reno 10x Zoom، تساعد هذه الآلية على إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط، وقد خضعت لأعلى معايير اختبارات الجودة، ويمكن استخدامها لأكثر من 200 ألف مرة دون تعرضها للأعطال.







حتى في حال استخدام آلية إظهار الكاميرا 100 مرة أو يزيد على مدار اليوم، فإنها تدوم لأكثر من خمس سنوات مع المستخدم غير المحترف. علاوةً على ذلك، صممت OPPO آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعليّ إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائيًا لحمايتها من التحطم.

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الهواتف الذكية، عن إطلاقها الرسمي لهاتفReno 10x Zoom في مصر.ويتميز الهاتف الذكي الجديد Reno 10x Zoom بالتصميم الجذاب، والسلاسة التامة في جسم الهاتف، مع تجربة فريدة للشاشة الكاملة بإضاءة الـ OLED المبتكرة، وكاميرا سيلفي تنبثق من الهاتف بخاصية ال Pop-up، وقدرات هائلة للمكونات الداخلية.وبهذه المناسبة، قال السيد أندى شى، رئيس شركة OPPO فى الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن سعداء للغاية بإطلاق هاتف Reno 10x Zoom في السوق المصرية، حيث يمثل هاتف Reno 10x Zoom التطور الكبير الذي تشهده OPPO ويتميز هذا الهاتف المبتكر بمفهوم جديد للهواتف الذكية وفلسفة التصميم ونموذج الاتصالات".بإطلاق هاتف Reno 10x Zoom ، تؤكد OPPO على فلسفتها بأن الكاميرا ذات الإمكانات المتفوقة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم من خلال التصوير الذي يتيح لهم تسجيل كل لحظة ثمينة في حياتهم بوضوح. يتميز هاتفReno 10x Zoom OPPO بكاميرا مبتكرة مجهزة بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.