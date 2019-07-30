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رياضة

بالأسماء.. ننشر ملامح صفقات الزمالك الصيفية في مؤتمر مرتضى منصور غدا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:53 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
عمرو الحلواني
لا يزال ملف الصفقات الصيفية يفرض نفسه بقوة داخل نادي الزمالك، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الفريق بأفضل شكل ممكن؛ من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الكروى الجديد.

وأوضح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيعلن غدًا، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، جميع الصفقات الجديدة التى أجراها الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقبل 24 ساعة من مؤتمر مرتضى منصور، إلا أن هناك ملامح كبيرة لحسم عدد من الصفقات التي تمت بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

نجح الزمالك فى حسم انتقال محمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة لمدة 5 سنوات، بجانب ضم محمد صبحي، حارس مرمى بتروجت لمدة 5 سنوات أيضًا، وضم المهاجم المغربي أشرف بن شرقى لمدة 3 سنوات قادمًا من الهلال السعودي، وحسم ضم إسلام جابر نجم المقاصة لمدة 5 سنوات.

وتشير كل المؤشرات إلى أن مؤتمر الغد، سيشهد إعلان عودة محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق؛ بعد عودته من الإعارة من نادى أبولون اليونانى بجانب عودة النيجيرى معروف يوسف نجم الزمالك الذي كان معارًا إلى الشرطة العراقى.

ويحاول مرتضى منصور الآن بقوة حسم صفقة محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي قبل مؤتمر الغد، إضافةً إلى حسم صفقة عمر جابر من بيراميدز، فيما أكدت تقارير عربية اقتراب الزمالك من إعلان التعاقد مع المغربى محمد أوناجم الجناح الهجومى لفريق الوداد المغربي.

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