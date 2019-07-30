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فن

كشفت تفاصيل علاقتها بزوجها.. أصالة نصري تنتهي من تسجيل حلقتها مع منى الشاذلي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:45 م
صالة نصري
صالة نصري
شروق ابراهيم
علم صدى البلد من مصدر خاص، أن الفنانة السورية أصالة نصري سجلت حلقة مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، ومن المقرر إذاعتها قريبا.

وتحدثت أصالة نصري عن علاقاتها بعائلتها وزوجها المخرج طارق العريان وأبنائها شام وخالد وعلي وأدم.

يأتي عرض تلك الحلقة بالتزامن مع طرح أصالة نصري لألبومها الجديد "في قربك" الذي بدأت الترويج له عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر ألبومات أصالة نصري كان ألبوم "مهتمة بالتفاصيل" الذي طرحته في 2017، ولاقى نجاحا كبيرا.

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