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القومي لحقوق الإنسان يشيد بجهود الدولة في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:34 م
صدى البلد
أماني نوار
أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية التعاون الدولى والعمل المتعدد الأطراف للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.

ونوه فى تصريح له بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر بالجهود المصرية الرامية وتجاوبها مع المجتمع الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة مشيرًا فى هذا الصدد إلى المشروعات التنموية التى أقامتها الدولة فى محافظة كفر الشيخ كنموذج يحتذى به لمواجهة ومكافحة الاتجار بالبشر.

كما أشار فايق إلى أن أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة تشمل غايات واضحة لمنع الاستغلال والانتهاك والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والقضاء على السخرة وعمل الأطفال، ووقف استغلال شبكات الاتجار عبر الوطنية.

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