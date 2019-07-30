أزمة فى تسويقه.. خالد بوطيب مستمر فى الزمالك حتى إشعار آخر





بالإضافة إلى أن اللاعب يعاني من إصابة ومن الصعب أن يجازف أي فريق بشرائه وهو مصاب وفي حالة عدم وجود عرض سيتم الإبقاء عليه.



كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي التعاقدات بالقلعة البيضاء يواجهون صعوبة فى تسويق الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.وأضاف المصدر أن خالد بوطيب قد يستمر فى الزمالك ولن يرحل فى حالة عدم إيجاد عرض للاعب مضيفا أن إدارة التعاقدات تواجه صعوبة في توفير عقد خارجي لبوطيب نظرا لأن راتب اللاعب السنوي مرتفع ولا يوجد نادي يتمكن من سداده خاصة وأن اللاعب كبير فى السن.