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الرئيس السيسي: الدولة طوال 40 عاما لم تقم بإصلاحات اقتصادية تجنبا لرد الفعل.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:48 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المحاكاة السياسية المختلفة للتعامل يكون بالعلم لكي يكون هناك بناء حقيقي بعيدا عن المزايدات في كل القضايا التي تخص الدولة.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالمؤتمر السابع للشباب والمنعقد في العاصمة الإدارية أن الرأي العام في مصر أمر شديد الأهمية بالنسبة للوضع في مصر.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه طوال 40 عاما لن تقوم الدولة المصرية بأى إصلاحات اقتصادية وذلك تجنبا لرد الفعل والرأي العام.

شارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

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