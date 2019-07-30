بن شرقي وأوناجم يصلان القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الزمالك

وصل منذ قليل، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مطار القاهرة الدولي.



يأتي هذا تمهيدا للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك غدا، التعاقد رسميا مع أشرف بن شرقي قادما من صفوف الهلال السعودي، ومحمد أوناجم نجم الوداد البيضاوي المغربي.