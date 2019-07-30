عشاق سلسلة Peaky Blinders على موعد مع جزء جديد.. فيديو

SERIES 5 TRAILER. "There's God, and there are the #PeakyBlinders". Coming soon to @bbcone. pic.twitter.com/2x9xL3ymX1 — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) July 30, 2019

طرح الصفحة الرسمية بموقع تويتر لمسلسل الدراما والتشويق Peaky Blinders الإعلان الأول للموسم الخامس والجديد والمنتظر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.ويشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.Peaky Blinders هو مسلسل جريمة تاريخي تلفزيوني، بطولة كيليان مورفي الذي يلعب دور رجل عصابات يدير أعماله في مدينة بيرمنغهام الإنجليزية، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى.المسلسل حائز على جائزة الأكاديمية البريطانية للتلفزيون لأفضل مسلسل درامى، ونالت حلقاته نسب مشاهدة كبيرة.