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أخبار العالم

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني في سول بعد إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:03 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ
عقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني، صباح اليوم الأربعاء، لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في وقت مبكر من اليوم.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي، أن مستشار الأمن الوطني جونج وي-يونج، رأس الاجتماع، خلافا للاجتماع العام الذي يرأسه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إنه من المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية، والوضع الأمني الحالي.

وأضافت أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا دقيقا، كما أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب مع الحفاظ على وضعية الاستعداد والترقب.

وأوضح المكتب الرئاسي أنه تم تقديم تقرير إلى الرئيس مون في الوقت الحقيقي في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية الصاروخين.

وذكرت الهيئة في وقت سابق من اليوم أن الجيش الكوري الجنوبي رصد الصاروخين الباليستيين قصيري المدى اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية على التوالي بالقرب من منطقة وونسان الواقعة على الساحل الشرقي بكوريا الشمالية.

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