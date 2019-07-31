بين الدمار والبقاء.. نوتردام تنجب كنيسة جديدة من خشب الكاتدرائية المحترق

أسفر حادث حريق كاتدرائية نوتردام الذى وقع منتصف أبريل الماضى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، عن خسائر مادية ضخمة للرمز الدينى الضخم الذى شيد قبل نحو أكثر من 850 عاما.

ولم تتوقف عمليات الترميم للكاتدرائية منذ أن سيطرت قوات الإطفاء الفرنسية على الحريق بل اتجه بعض المعنيين بمشروعات البناء والهندسة المعمارية بطرح أفكار غير تقليدية خارج الصندوق لتحقيق أكبر استفادة من اي خسائر لحقت بالكاتدرائية وتحويلها من الدمار إلى العمار ببناء كنيسة مؤقتة ملحقة بها تجاورها وكأن الكنيسة العتيقة عادت لشبابها وأزهرت كنيسة بجوارها.

مصائب قوم عند قوم فوائد وكرمز للمقاومة تقدم مجموعة مهندسين أميركيين مشروعا لبناء كنيسة مؤقتة قبالة كاتدرائية نوتردام في باريس يُستخدم في تشييدها خصوصاً الخشب المحترق، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المصلّين بالتجمع في السنوات التي ستستغرقها عملية ترميم الكاتدرائية.

كنيسة مؤقتة ويعتزم أصحاب الفكرة تنفيذها فى غضون ستة أشهر حال الموافقة على المشروع، تلك المنشأة المؤقتة البالغة مساحتها 1600 متر مربع والتى ستوفر وظائف عدة بما يشمل القداديس والمعارض مرورا باستضافة الحفلات. وقد وضع المهندسون الأمريكيون تصورا لهذه الكنيسة الموقتة انطلاقا من مواد مستدامة مثل الخشب المحترق لما له من رمزية قوية إذ إن هذه التقنية القديمة تتيح حماية الخشب من آثار النيران. وبالتالي فإن السبب وراء المأساة التي حصلت أي النار، هو عامل تعزيز وحماية للموقع الذى يحوى الكثير من الكنوز الثمينة ذات القيمة الفنية والدينية والثقافية العالية، ما يجعلها لا تقدر بثمن.