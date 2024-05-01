السماح بالتعاطي والبيع| أمريكا تقترب من تقنين الماريجوانا.. والبانجو يحقق مكاسب سياسية

تتجه إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية نحو إعادة تصنيف الماريجوانا كعقار أقل خطورة، وبموجب تلك الخطوة، سيعترف اقتراح وزارة العدل بالاستخدامات الطبية للقنب، لكنه لن يقننه للاستخدام الترفيهي، بل سينقل الاقتراح الماريجوانا من مجموعة "الجدول الأول" إلى "الجدول الثالث" الأقل تنظيمًا.

ولكن يبدو أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، حيث أصبحت القضية محل تساؤل كبير داخل الشارع الأمريكي، وفي محاولة لفهم آثار تلك الخطة، نشرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، تقرير أجابت فيه عن السؤال الذي شغل الجميع، وهو “ماذا يعني ذلك، وما الآثار المترتبة عليه؟”.

ما الذي تغير فعليا؟ ماذا حدث بعد ذلك؟

بحسب الوكالة الأمريكية، فمن الناحية الفنية، لا شيء حتى الآن، ويجب أن تتم مراجعة الاقتراح من قبل مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، ثم يخضع لفترة تعليق عام ومراجعة من قاضٍ إداري، وهي عملية قد تكون طويلة، ومع ذلك، يعتبر هذا التحول "نقلة نوعية، وهو أمر مثير للغاية"، حسبما قال فينس سليوسكي، محامي القنب والمخدرات المقيم في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، والذي يدير مدونات قانونية معروفة حول هذه المواضيع، لوكالة “أسوشيتد برس” عندما قررت وزارة الصحة الفيدرالية أن توصي إدارة الخدمات الإنسانية بالتغيير، وقال: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على مدى أهمية هذه الأخبار".

وقد جاء ذلك بعد أن طلب الرئيس جو بايدن من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية والمدعي العام، الذي يشرف على إدارة مكافحة المخدرات، العام الماضي مراجعة كيفية تصنيف الماريجوانا، وقد وضعته على قدم المساواة، قانونيًا، مع الهيروين، وعقار إل إس دي، والكوالوديس، والنشوة، من بين أشياء أخرى.

وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الخميس، إن بايدن، وهو ديمقراطي، يدعم تقنين استخدام الماريجوانا الطبية “حيثما كان ذلك مناسبا، بما يتفق مع الأدلة الطبية والعلمية”. "لهذا السبب من المهم أن تتم هذه المراجعة المستقلة".

هل سيتم تقنين الحشيش الترفيهي على المستوى الوطني؟

لا، لا تزال أدوية الجدول الثالث — التي تشمل الكيتامين والستيرويدات الابتنائية وبعض تركيبات الأسيتامينوفين والكودايين — مواد خاضعة للرقابة، إنهم يخضعون لقواعد مختلفة تسمح ببعض الاستخدامات الطبية، وللمحاكمة الجنائية الفيدرالية لأي شخص يتاجر بالمخدرات دون إذن، ومن غير المتوقع حدوث تغييرات في برامج الماريجوانا الطبية المرخصة الآن في 38 ولاية أو أسواق القنب الترفيهية القانونية في 23 ولاية، لكن من غير المرجح أن تلبي متطلبات الإنتاج الفيدرالي وحفظ السجلات والوصفات الطبية وغيرها من متطلبات أدوية الجدول الثالث.

ولم تكن هناك العديد من الملاحقات القضائية الفيدرالية لمجرد حيازة الماريجوانا في السنوات الأخيرة، حتى في ظل حالة الجدول الأول الحالي للماريجوانا، لكن إعادة التصنيف لن يكون لها تأثير فوري على الأشخاص الموجودين بالفعل في نظام العدالة الجنائية، ويقول ديفيد كولفر، نائب الرئيس الأول للشئون العامة في مجلس القنب الأمريكي: "ببساطة، هذا النقل من الجدول الأول إلى الجدول الثالث لا يخرج الناس من السجن"، ولكن إعادة الجدولة في حد ذاتها سيكون لها بعض التأثير، خاصة على الأبحاث وضرائب تجارة الماريجوانا.

ماذا يعني هذا للبحث؟

نظرًا لأن الماريجوانا مدرجة في الجدول الأول، فقد كان من الصعب جدًا إجراء دراسات سريرية معتمدة تتضمن إعطاء الدواء، وقد أدى ذلك إلى خلق شيء من المأزق: يدعو لمزيد من البحث، ولكن مع وجود عوائق أمام القيام بذلك، (يعتمد العلماء أحيانًا بدلاً من ذلك على تقارير الأشخاص الخاصة عن استخدامهم للماريجوانا).

وقد شوهدت نباتات الماريجوانا في منشأة زراعة آمنة في مقاطعة واشنطن، نيويورك، 12 مايو 2023، ستتحرك إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لإعادة تصنيف الماريجوانا كمخدرات أقل خطورة، وهو تحول تاريخي لأجيال من سياسة المخدرات الأمريكية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى آثار تموج واسعة في جميع أنحاء البلاد، ويقول كولفر إن أدوية الجدول الثالث أسهل في الدراسة، على الرغم من أن إعادة التصنيف لن تؤدي على الفور إلى إزالة جميع العوائق التي تعترض الدراسة.

ماذا عن الضرائب (والأعمال المصرفية)؟

بموجب قانون الضرائب الفيدرالي، لا يمكن للشركات المتورطة في "الاتجار" بالماريجوانا أو أي عقار آخر مدرج في الجدول الأول أو الثاني خصم الإيجار أو الرواتب أو النفقات الأخرى المختلفة التي يمكن للشركات الأخرى شطبها، نعم، على الأقل بعض شركات القنب، وخاصة تلك المرخصة من الدولة، تدفع ضرائب للحكومة الفيدرالية، على الرغم من حظرها للماريجوانا، وتقول مجموعات الصناعة إن معدل الضريبة غالبا ما يصل إلى 70% أو أكثر.

ولا تنطبق قاعدة الخصم على أدوية الجدول الثالث، وبالتالي فإن التغيير المقترح من شأنه أن يخفض الضرائب المفروضة على شركات القنب بشكل كبير، ويقولون إنها ستعاملهم مثل الصناعات الأخرى وتساعدهم على التنافس ضد المنافسين غير القانونيين الذين يحبطون المرخصين والمسئولين في أماكن مثل نيويورك، ويقول آدم جويرز، وهو مسئول تنفيذي في شركة كولومبيا كير الطبية والترفيهية العملاقة للقنب: "سوف تجعل هذه البرامج القانونية في الولاية أقوى"، وهو يشارك في رئاسة تحالف من الشركات وغيرها من اللاعبين الذين يدفعون من أجل إعادة الجدولة.

وقد يعني ذلك أيضًا المزيد من الترويج للقنب والإعلان عنه إذا أمكن خصم هذه التكاليف، وفقًا لما ذكره بو كيلمر، المدير المشارك لمركز RAND لسياسة المخدرات، ولن تؤثر إعادة الجدولة بشكل مباشر على مشكلة أخرى تتعلق بأعمال الماريجوانا، مثل صعوبة الوصول إلى البنوك، خاصة للحصول على القروض، لأن المؤسسات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي تشعر بالقلق من الوضع القانوني للمخدرات، وكانت الصناعة تتطلع بدلاً من ذلك إلى إجراء يسمى قانون الخدمات المصرفية الآمنة، وقد تم تمريره مرارا وتكرارا في مجلس النواب لكنه توقف في مجلس الشيوخ.

هل هناك منتقدون؟ ماذا يقولون؟

في الواقع، هناك، بما في ذلك المجموعة الوطنية المناهضة لتقنين الماريجوانا، وقال الرئيس كيفين سابيت، وهو مسئول سابق في سياسة المخدرات في إدارة أوباما، إن توصية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية "تتعارض مع العلم، وتفوح منها رائحة السياسة"، وتعطي إشارة مؤسفة لصناعة "تبحث بشدة عن الشرعية"، ويقول بعض المدافعين عن التشريع إن إعادة جدولة الأعشاب الضارة أمر تدريجي للغاية، وإنهم يريدون الحفاظ على التركيز على إزالته بالكامل من قائمة المواد الخاضعة للرقابة، والتي لا تتضمن مواد مثل الكحول أو التبغ (إنها خاضعة للتنظيم، ولكن هذا ليس هو نفسه).

فيما قال بول أرمينتانو، نائب مدير المنظمة الوطنية لإصلاح قوانين الماريجوانا، إن مجرد إعادة تصنيف الماريجوانا من شأنه أن "يؤدي إلى إدامة الانقسام القائم بين سياسات الماريجوانا الحكومية والفيدرالية"، وقال كاليكو كاستيل، رئيس جمعية أعمال القنب للأقليات، إن إعادة الجدولة مجرد "حظر إعادة العلامات التجارية"، بدلاً من إعطاء تصريح كامل للمرخص لهم من الدولة ووضع نهاية نهائية لعقود من الاعتقالات التي اجتذبت الأشخاص ذوي البشرة الملونة بشكل غير متناسب، وأضاف: "الجدول الثالث سيترك الأمر في هذا النوع من الوسط الغامض وغير المتبلور، حيث لن يفهم الناس خطر استمرار كونه غير قانوني فيدراليًا".