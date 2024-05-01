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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يعلن تفاصيل طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات

صدى البلد

 شهد منذ قليل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،  والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق  والنائب الاول لرئيس الاتحاد العام  للغرف  التجارية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة هبة السيد مساعد رئيس الجهاز  للاستثمار ، فاعلية الإعلان عن  تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية ،وذلك حضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.


ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية ، حيث تم  طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة  بمحافظات " البحيرة ، الأقصر ، الشرقية ، بنى سويف ، السويس ، المنيا ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد "  على مساحة تقرب من  405 أفدنة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة  ،وقامت  11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية  والأجنبية بسحب كراسات الشروط.

الاتحاد العام للغرف التجارية التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الشركات المحلية الفرص الاستثمارية الجديدة

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وزير التموين يعلن تفاصيل طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات


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