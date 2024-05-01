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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد 5 اجتماعات متتالية لتذليل أي معوقات أمام المشروعات الجارية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الأربعاء، 5 اجتماعات متتالية لتذليل كافة المعوقات بمشروعات المحافظة في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات.

وخلال الاجتماع الأول ناقش المحافظ مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة ،ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام .

وناقش المحافظ موقف مشروع رصف محور طريق المعامل بطنطا، فضلا عن مناقشة مشروع رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى.

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وفي اجتماعه التالي ناقش المحافظ مع الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات العامة موقف مشروع كورنيش المحلة الجديد بطول 6460م2 ويعرض 18م 2 والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل الأولى تبدأ من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي والثانية من المجمع الصناعي حتى الهاويس والثالثة من منطقة الهاويس وحتى طريق محلة أبوعلي ــ سمنود ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي المحلة الكبرى . 

بالإضافة إلى مناقشة مشروع طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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واستكمل المحافظ سلسلة الاجتماعات بعقد ثلاثة اجتماعات متتالية مع شركات المقاولات المنفذة لمشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية والخطة الإضافية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة

حيث ناقش مشروعات الرصف الجارية بمراكز السنطة وبسيون وقطور وطنطا وأحياء أول وثاني طنطا وحي ثاني المحلة
وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بالمشروعات

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الإدارات المعنية الاجتماعات الاستثمار استثمارية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخطة الاستثمارية الحركة المرورية الشركة الوطنية للمقاولات الشركة الوطنية الشركة

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