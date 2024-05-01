الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 1 مايو إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2284.44 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2% أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولاراً بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2293.10 دولار للأونصة.