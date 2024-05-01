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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| إرشادات لـ حماية الكابينة من أشعة الشمس.. السعر الجديد لـ«ميتسوبيشي أتراج 2024»

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 بمختلف فئاتها سواء كانت SUV او سيدان او هاتشباك ، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة تحتوي علي كثير من المميزات التي تعمل علي راحة قائدها وركابها ومن ضمن تلك السيارات تويوتا فورتشنر موديل 2025 .

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس CLE ، وتنتمي CLE لفئة السيارات الكوبيه ، وتظهر بتصميم جديد وعصري ، وذلك لما تحتوي عليه السيارة من مميزات متطورة .

ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى انكسار الزجاج، وتآكل جلد الكراسي، وجلد التابلوه، بالإضافة إلى أن أشعة الشمس تؤدي الي تشوية دهانات السيارة ، وذلك ف حال استمرار ركنها تحت اشعة الشمس، وتؤدي أيضا الي تلف الإطارات وعدم استكمال مدة جودتها المقررة .

سوق السيارات تضم العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024، وبعد تراجع قيمة الأوفر برايس الذى كان يتم وضعه على السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر الدولار، تشهد سوق السيارات حالة من الاستقرار نتيجة استقرار أسعار السيارات الجديدة، ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024.

كشفت شركة “بي إم دبليو” الألمانية عن طرازها الجديد بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025 ، وتنتمي  i4 الكهربائية  لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وسيتوافر منها العديد من الفئات منها، الكوبيه، والجران كوبيه، والسيدان.

تويوتا فورتشنر 2025 تويوتا فورتشنر مرسيدس CLE الكوبيه مقصورة السيارة اشعة الشمس ميتسوبيشي اتراج 2024 أتراج بي إم دبليو i4 الكهربائية

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