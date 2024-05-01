إرشادات لـ حماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس.. تعرف عليها

ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى انكسار الزجاج، وتآكل جلد الكراسي، وجلد التابلوه ، بالإضافة الي ان اشعة الشمس تؤدي الي تشوية دهانات السيارة ، وذلك ف حال استمرار ركنها تحت اشعة الشمس، وتؤدي أيضا الي تلف الإطارات وعدم استكمال مدة جودتها المقررة .

إرشادات لـ حماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس

وبالتالي فإن تعرض مقصورة السيارة لأشعة الشمس الضارة خلال فصل الصيف يعرض جلد المقاعد والأسطح الداخلية للتلف والتشقق.

- إرشادات لـ حماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس :

إرشادات لـ حماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس

- توفير درجة حماية للسيارة عند ركنها :

عند ركن السيارة بالشارع يجب اختيار غطاء مصنوع من مواد مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، وذلك لتوفير أقصى درجات حماية، ويتم استخدام غطاء السيارة الواقي لحماية مقصورتها من أشعة الشمس المباشرة والحرارة الزائدة .

- استخدام مرطب خاص للسيارة :

إرشادات لـ حماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس

يمكن تنظيف سطح مقصورة السيارة باستخدام منظفات مخصصة لجلود السيارة، وبعدها يتم استخدم مرطب خاص للجلد وذلك لمنع جفاف وتشقق المقصورة بسبب تعرضها المستمر للشمس .

- تركيب فيلم حماية :

إرشادات لـ حماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس

في حالة الرغبة في تقليل دخول الأشعة فوق البنفسجية وتقليل تأثيرات الضار على الجلد داخل المقصورة يمكن تركيب فيلم حماية علي الزجاج وذلك يحد من دخول الاشعة الفوق بنفسجية الي مقصورة السيارة .

- استخدام الستائر الشمسية :

إرشادات لـ حماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس

لمنع دخول أشعة الشمس الضارة الي مقصورة السيارة يمكن تركيب ستائر شمسية أو ستائر مغناطيسية لتقليل دخول الشمس المباشرة إلى المقصورة وحماية الجلد .

- صيانة مقصورة السيارة بانتظام :

إرشادات لـ حماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس

يجب الكشف علي جلود المقاعد والأسطح الداخلية بانتظام للتأكد من سلامتها ، ومن أجل العمل علي تجنب التلف الناتج عن التعرض المستمر لأشعة الشمس .