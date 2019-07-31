بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل الجزائري خلفا لسليمان برهيمي

قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، إنهاء مهام عمل وزير العدل سليمان براهيمي وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي للبلاد.



وقرر الرئيس الجزائري تعيين بلقاسم زغماتي مكانه، وفقا للتلفزيون الجزائري.



يأتي ذلك مع استمرار انتظار البلاد لعقد الانتخابات الرئاسية، والتي لم يتم تحديد موعدها منذ سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.