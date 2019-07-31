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أخبار العالم

بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل الجزائري خلفا لسليمان برهيمي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:31 م
الرئيس الجزائري المؤقت
الرئيس الجزائري المؤقت
القسم الخارجي
قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، إنهاء مهام عمل وزير العدل سليمان براهيمي وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي للبلاد.

وقرر الرئيس الجزائري تعيين بلقاسم زغماتي مكانه، وفقا للتلفزيون الجزائري.

يأتي ذلك مع استمرار انتظار البلاد لعقد الانتخابات الرئاسية، والتي لم يتم تحديد موعدها منذ سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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