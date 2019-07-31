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فستان مكشوف البطن وحافية القدمين.. رانيا منصور فى إطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:08 م
رانيا منصور
رانيا منصور
رشا عوني
نشرت الفنانة رانيا منصور صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها لوك جديد.

وظهرت رانيا منصور بفستان مميز، كاروهات أزرق، ومكشوف البطن، كما ارتدت قبعة كحلي على شعرها مع إكسسوارات بسيطة، وظهرت حافية القدمين خلال عطلتها الصيفية.

يذكر أن احدث أعمال رانيا مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير.



A post shared by Rania Mansour رانيا منصور (@raniamansourofficial) on Jul 31, 2019 at 5:34am PDT
فستان مكشوف البطن وحافية القدمين.. رانيا منصور فى إطلالة صيفية مثيرة.. شاهد
فستان مكشوف البطن وحافية القدمين.. رانيا منصور فى إطلالة صيفية مثيرة.. شاهد
فستان مكشوف البطن وحافية القدمين.. رانيا منصور فى إطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

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