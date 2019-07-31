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فن

صالون السينما الوثائقية بالهناجر يعرض حكاية وطن بالأمير طاز

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:59 م
صدى البلد
أحمد البهي
تستضيف قاعة سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الخميس 1 أغسطس، صالون السينما الوثائقية بعنوان "فنون الباليه المصرية والسينما".

ويعرض الصالون فيلم "أطراف الأصابع"، إخراج "د. محمد خيري" ، يستضيف الصالون أ.د." نيفين الكيلاني"، يعقب الفيلم ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش.

كما يستمر بمركز إبداع قصر الأمير طاز- بالخليفة، العرض المسرحـي "حكاية وطن" في السابعـة مساء فى نفس اليوم (الخميس 1 أغسطس).

العرض أداء 20 طالبًا من طلبة ورشة المسرح بالمركز، حيث يناقش قضية الإرهاب وسبل التصدى له، كما يؤصل بشكل درامى تعزيز الإنتماءات الوطنية، العرض تأليف أمير عز الدين، ومن إخراج أحمد زكريا.

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