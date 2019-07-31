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رياضة

نجم الزمالك ينضم لـ بيراميدز.. رسميا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:16 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
حسن العمدة
حصل نادي بيراميدز على توقيع إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الاتفاق مع اللاعب ومسؤولي القلعة البيضاء على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك أنه تم التوصل لاتفاق بشأن بيع اللاعب لبيراميدز، مضيفا أن النادي الأبيض طلب ضم رجب بكار ظهير بيراميدز في الفترة الحالية.

وأوضح أنه تمت الموافقة على رحيل ابراهيم حسن في صفقة مستقلة على ان يتم التفاوض على ضم رجب بكار في صفقة مستقلة أيضا.

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