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السيسي: لا أستطيع مطالبة المواطنين بدفع ثمن المخلفات حاليًا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:50 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أيمن سيد
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقرير للمواطنين من الشارع "لو أنت رئيس جمهورية أول قرار لك ماذا سيكون ؟ وكيف تنفذه ؟ " بأن الكلام الذى قيل لم يكن بعيدا عن ما تم تناوله من حيث الصحة والإرهاب والمخلفات.

وأضاف الرئيس فى جلسة إسأل الرئيس خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة الادارية أن المواطنين وعيهم زاد للغاية مشيرا إلى أنه دائما نحتاج الى المزيد من التوعية مع الرأى العام.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ان موضوع المخلفات مهم للغاية وهناك جهد كبير للغاية من الدولة لهذا الملف، مشيرا الى ان حجم المخلفات حوالى 800 مليون طن "لو ورقة مرمية فى الارض ده قبح".

واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه فيه حى واحد بغرب القاهرة يحتاج 380 مليون جنيه من اجل تدوير المخلفات، مشيرا الى انه لا يستطيع مطالبة المواطنين دلوقتى فى ظل الواقع الحالى بدفع ثمن المخلفات ولكن على الأقل نبرز الجهد المبذول امام الناس.

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