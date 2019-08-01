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رعب في المنزل.. فتاة تعود لشقتها فتجد بانتظارها هذا المخلوق القاتل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
محمد علي
كشفت امرأة شابة من أستراليا عن لحظات الرعب التي عاشتها بعد عودتها لمنزلها، بعد يوم عمل مرهق لم تنعم فيه بالراحة أو السكينة بسبب ما وجدته في منزلها دون سابق توقع على الإطلاق، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وفي طريق عودتها لمنزلها، منت الشابة لاري كلارك نفسها بتحضير وجبة طعام لذيذة ومن ثم الاسترخاء حتى المساء، وصارت هذه الأفكار تطوف بخيالها، رغم فتحها باب شقتها ودخولها غرفة نومها، وتحضيرها ملابس نظيفة بغرض الاستحمام، إلا أنها فجأة لاحظت شيئًا ضخمًا يطوف بسقف غرفتها وينظر لها بتحفز، فما كان منها إلا أن تطلق صرخة رعب وتترك الغرفة هاربة بسرعة.

مرت دقائق عسيرة، حاولت فيها كلارك استرداد أنفاسها حتى مضى نحو 5 دقائق، ثم استجمعت قوتها لتفتح باب الغرفة لتنظر إلى المخلوق الغريب الذي ينتظرها، لتجده على حاله في سقف الغرفة دون حراك.

كان الضيف المرعب لكلارك، عنكبوت كبير من نوع هانتس مان، لا تعرف كيف دخل شقتها، لكن أغلب الظن وفق ما قالت كلارك إنه دخل من إحدى النوافذ، كانت قد نسيت إغلاقها.

وأمام هذا الرعب، استعانت كلارك بخبرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسألهم عن الحل المناسب للتعامل مع هذا المخلوق.

وكانت الردود في معظمها معبرة عن الذهول والرعب من مثل ذلك، لكن بعضهم علق ساخرًا بأن الأسهل على كلارك حرق شقتها حتى يموت العنكبوت في الحريق.

إلا أنها في آخر الأمر طلبت السلطات التي أرسلت لها فريق مختصين أزال العنكبوت من شقتها وقام بعملية تطهير.

ويعيش عنكبوت هانتس مان في أنحاء عدة من العالم، وهو معروف بحجمه الكبير المرعب للنفس، إلا أنه رغم ذلك، لا يعد ذا خطر بالغ، كمثل أنواع أصغر، أكثر سمية وفتكًا.




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