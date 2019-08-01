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برلمان

برلمانية: الشباب سيتولون القيادة وزمام الأمور مستقبلا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:35 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أمينة الدسوقى
قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن مداخلات الشباب خلال مؤتمر الشباب على مدار يومي انعقاده عكست دراية حقيقة بواقع الوطن وشغف للنمو والنهضة، بجانب امتلاكهم الخبرة الكافية التي تؤهلهم لاستكمال بناء الدولة على أسس حديثة.

وأشادت وكيلة القوى العاملة، فى بيان لها بقرار الرئيس بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة، مما يعكس إيمانه بالشباب.

وطالبت مايسة عطوة، الشباب بأن يكونوا على قدر الثقة التي منحها لهم الرئيس، لأنهم بالفعل من سوف يتولون القيادة وزمام الأمور مستقبلا ويجب أن يكونوا على قدر المسئولية.

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