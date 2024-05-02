تمديد استقبال تحويلات مبادرة "سيارات المصريين بالخارج".. المهندس خالد سعد يكشف التفاصيل

علق المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة صناعة السيارات، على موافقة مجلس الوزراء على تميد فترة السماح لاستقبال التحويلات المالية لمدة شهر إضافي لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تسهيلا على من يواجهون الصعوبات في الإجراءات خلال الفترة الماضية.

وقال سعد خلال خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "المصريون واجهوا صعوبات بسبب القوانين التي واكبت إطلاق المبادرة، وبعد ذلك جرى الاستغناء عن هذه الإجراءات وإعفاء المصريين بالخارج في دول أوروبا من سداد 70% من الجمرك".

وتابع الأمين العام لرابطة صناعة السيارات: "في المرحلة الثانية، جرى الاستغناء عن كل القرارات التي صعّبت من الانخراط في المبادرة، وحققنا أرقاما معقولة، ولكن بعد ارتفاع سعر الدولار تأثرت تحويلات المصريين بالخارج".