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أخبار العالم

بريطانيا تحسم موقفها بشأن تبادل الناقلتين المحتجزتين مع إيران

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:09 م
ناقلة إيرانية
ناقلة إيرانية
رويترز
استبعدت بريطانيا اليوم الخميس مبادلة ناقلة إيرانية تم احتجازها قرب جبل طارق بناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب خلال زيارة إلى بانكوك "لن نقايض: إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي".

وأضاف "لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني: هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها".

وتابع قائلا "لذا أخشى أنه لا يوجد أي شكل من المقايضة أو المساومة أو الربط مطروح على الطاولة".

وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا منذ سيطرت قوات إيرانية خاصة على ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة انتهاك عقوبات على سوريا.

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