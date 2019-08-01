شريف عامر يحرز هدفًين فى حارسي منتخب مصر لليد والقدم ..فيديو

قام الإعلامي شريف عامر، باللعب مع نجوم منتخب مصر لكرة اليد وذلك خلال استضافتهم ببرنامجه يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بي سي.



وأستمع عامر لخطط فريق المنتخب، التى كان يتبعها في أثناء اللعب ببطولة العالم بإسبانيا، وبعد الحصول على المركز الثالث.



واستطاع شريف عامر إحراز هدف فى حارس منتخب مصر عبد الرحمن طه، وذلك وسط حالة من الفرح، وأكد عامر أنه لم يتفق مع الحارس على تفويت الكرة.



وأشار عامر إلى أنه قام من قبل فى احراز هدف في شباك حارس منتخب مصر لكرة القدم الكابتن عصام الحصري.



وخصص الإعلامي شريف عامر، حلقة اليوم لاستضافة فريق منتخب مصر لكرة اليد وذلك بعد تحقيق المركز الثالث ببطولة العالم بإسبانيا.



وقال اللاعب شهاب عبد الله، نجم منتخب مصر لكرة اليد، إنهم بالمنتخب لم يشاهدوا إسبانيا إلا من خلال الأتوبيس لأن هدفنا كان البطولة وليس التنزه.



وأوضح لاعب آخر أن البطولة كانت صعبة، وتم بذل مجهود للتويج بالبطولة ولكن لم يستطيعوا إلا الحصول على المركز الثالث.



وعرض طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد،الخطط التى كان يتبعها فى أثناء مواجهة المنتخبات الأخرى.

