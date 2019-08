جينيفير لوبيز تستعد لحفلها في الساحل الشمالي

حرصت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز على التجول برفقة خطيبها إليكس رودريجيز، لاعب البيسبول السابق بالتزامن مع حفلها فى إسرائيل، وتطير بعدها إلى مصر مباشرة استعدادا لحفلها المنتظر يوم الجمعة 9 من شهر أغسطس المقبل فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى.



وتم تحديد ثلاثة فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle التى تم بيعها بالكامل.



jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.



وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: "Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do" ،"On the Floor.



وشاركت فى عدد من الأفلام ومنها، Angel Eyes ،Shall We Dance? ، The Back-up Plan.