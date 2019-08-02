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مرأة

بقوام مثالي.. شاهد أول ظهور لـ جنات بعد ولادتها

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:05 م
جنات
جنات
هاجر هانئ
نشرت الفنانة المغربية جنات، صورا جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في أول ظهور لها عقب الولادة.

وأطلت جنات خلال الحفل بإطلالة كلاسيكية جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا مزينا بالكامل بحبات الترتر اللامع، والذي كشف عن قوامها المثالي بعد شهور قليلة من ولادتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جنات على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمال ملامحها.

جدير بالذكر أن جنات وضعت مولودتها الأولى في مايو الماضي، وأطلقت عليها اسم جنات أيضا.



بقوام مثالي.. شاهد أول ظهور لـ جنات بعد ولادتها
بقوام مثالي.. شاهد أول ظهور لـ جنات بعد ولادتها
بقوام مثالي.. شاهد أول ظهور لـ جنات بعد ولادتها
بقوام مثالي.. شاهد أول ظهور لـ جنات بعد ولادتها

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