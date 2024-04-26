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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط .. أسماء

تصادم سيارتين بأسيوط
تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين وقع اليوم الجمعة بحري مدخل قرية بني عديات بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي بمركز منفلوط.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من مدخل قرية بني عديات بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ووجود مصابين .

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي واخرى ربع نقل وأسفر الحادث عن اصابة كلا من " حمادة . ر . ح " ٥٥ عاما، و " سيد . ش . ق " ٧٥ عامًا، و " حمدي . ح . ق " ٥٠ عامًا، و " شعبان . أ . م " ٦١ عامًا، و " جابر . ج . ن " ٦٩ عامًا، و " علي . م . ع " ١٢ عامًا، و " عبدالله . ع . خ " ٤٣ عامًا، و " حسين . ش . ق " ٣٥ عامًا، مقيمين مركز منفلوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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