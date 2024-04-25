بسبب قطعة أرض أملاك الدولة..مصرع 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

لقي 4 أشخاص مصرعهم في مشاجرة وقعت بينهم عائلتين بالأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي ناحية قرية منشأة خشبة بمركز القوصية .



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ناحية قرية منشأة خشبة ووجود وفيات .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي.



أسفر الحادث عن مصرع كلا من " حمدي . م . م " و " حسين. أ . م " و " علي. ج .إ" و " محمد . ص . م " وتمكنت قوات الأمن من فرض السيطرة ووقف إطلاق الاعيرة النارية وجاري ضبط المتهمين ، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.