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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

تصادم سيارتين بأسيوط
تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وقع صباح اليوم الخميس بمركز أبوتيج في أسيوط. 


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بمدخل مركز أبوتيج ووجود مصابين. 

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل وأسفر الحادث عن اصابة كلا من " مجدي. م. ت "، ٢٦ عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الايمن،و " صابر . م . ح "، ٤٢ عامًا، اشتباه ارتجاج ، و " محمد . س . ح "، ٤٥ عامًا ،اشتباه ارتجاج ، و " دنيا. أ .ص "، ٢٢ عامًا، اشتباه كسر بالساق الايسر ، و " أحمد. س . أ "، ٤٨ عامًا،  كدمات بالجسم ، و " حموده .  س . ح " ،  ٢٢ عامًا،اشتباه كسر بالضلوع ، و " محمود .  س.  ح "،  ٤٥ عامًا ، اشتباه نزيف بالبطن ، و  " رومانى . ج . خ" ،  ٥٤ عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن ، و " محروس . ع . ح " ، ٣٥ عامًا، جرح بالجبهه ١٠ سم ، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتيج النموذجي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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