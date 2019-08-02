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أمريكا تستعد لسحب آلاف الجنود من أفغانستان في صفقة مبدئية مع "طالبان"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:44 ص
أمريكا تستعد لسحب
أمريكا تستعد لسحب آلاف الجنود من أفغانستان
ا ش ا
كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لسحب آلاف الجنود من أفغانستان، وذلك في إطار صفقة مبدئية مع حركة طالبان.

وقال مسئولون أمريكيون - في تصريحات أوردتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/ - إن "إدارة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب تستعد حاليا​ لسحب آلاف الجنود من ​أفغانستان​ في مقابل تنازلات تقدمها ​حركة طالبان، تتضمن ​وقف ​إطلاق النار​ والتخلي عن ​تنظيم القاعدة​ كجزء من صفقة مبدئية لإنهاء الحرب المشتعلة منذ ما يقرب من 18 عامًا".

وأضاف المسؤولون أن الاتفاق الذي يلزم طالبان ببدء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية​، يمكن أن يخفض عدد ​القوات الأمريكية​ هناك من حوالي 14 ألف إلى 8 أو 9 آلاف جندي.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة تبلورت بعد أشهر من المفاوضات بين حركة طالبان و​زلماي خليل زاد​ المبعوث الأمريكي الخاص للسلام المولود في أفغانستان والذي عينته إدارة ترامب العام الماضي.

ويتوقع المسئولون الأمريكيون وضع الاتفاق في صيغته النهائية قبيل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في سبتمبر المقبل، على الرغم من تحذيراتهم من احتمالية تأجيل قادة طالبان الالتزام بالاتفاق، لتستمر التحديات الكبيرة على وضعها الحالي.

من جانبه، رفض المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أمس، التعليق على احتمالية إبرام أي اتفاق مبدئي مع أمريكا، قائلا في مقابلة هاتفية: "لا أعلم موعد استئناف المحادثات، ولكن يحدونا الأمل، إذ أن بعض الأمور تبدو مبشرة بأنه سيكون هناك تقدم كبير ولن يكون هناك أي عقبات، ولكن ذلك يعتمد أيضا على جدية الأمريكيين".

وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن سعادتهم لدى علمهم بأن مقترحا أمريكيا يلزم طالبان بإجراء اجتماع معهم، بيد أن بعضهم يشعر بالقلق حيال أن يؤدي الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية إلي اشتداد ساعِد طالبان وتجرؤها.

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