النجم الساحلي يدفع 500 دولار عن 10 لاعبين بسبب خطأ إداري.. وأزمة في قائمة أفريقيا

كشفت تقارير الصحف التونسية وقوع نادي النجم الساحلي التونسي في خطأ إداري سيكلفه خوض المباراة أمام فريق هافيا كوناكري الغيني في دور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ب 15 لاعبا فقط.



وأكد موقع الصريح التونسي أن إدارة فريق النجم الساحلي أرسلوا القائمة تضم 17 لاعبا فقط، معتقدين أن الفريق معفى من خوض مباريات الدور التمهيدي.



وأضافت الصحيفة أن نادي النجم الساحلي تيقن وقوعه في الأزمة وقام بتسجيل 10 لاعبين ودفع 500 دولار عن كل لاعب ولن يشارك الجدد في مباراتي الذهاب والإياب أمام الفريق الغيني.



وأوضح الموقع التونسي أن المدرب فوزي البنزرتي سيلعب اللقب بالقائمة 15 لاعبا مع فقد خدمات كريم العواضي لرحيله عن النادي ومكرم كريدان بسبب الإصابة ليخوض الساحلي اللقب بحارس مرمى وحيد وهو مكرم البديري.



كما سيفقد البنزرتي خدمات صفقاته الجديدة التي لم يقيدها وهي:- على شاكلة - سليماني كوليبالي - سليم بوخنشوش - حمزة لحمر - يانيس تافر - بلال الماجري - علاء الدين أيوب.



واختتمت الصحيفة تقريرها أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي أوشك على اتخاذ قرار بإقالة السكرتير العام المسؤول عن الخلل في القيد الأفريقي.