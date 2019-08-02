خفاش يقتحم طائرة ويصيب ركابها بالرعب.. شاهد ماذا حدث

أصيب ركاب طائرة بحالة من الذعر بعد ان اقتحم خفاش ممرها حتى مقصورة القيادة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شاهد الركاب الكائن المخيف يحلق داخل طائرة التابعة لشركة سبيريت الجوية خلال لحظات من إقلاعها بمطار نيوارك بولاية نيو جيرسي في المساء.



وصور المسافرون المرعوبون الخفاش وهو يطير بـمنتصف الطائرة في حين كانت الأطفال تصرخ من الصدمة.



وتداول أحد الركاب الفيديو عبر موقع التغريدات تويتر ووصف بسخرية الفوضى العارمة التي أحدثها الخفاش داخل الطائرة حيث فر طاقم الطائرة هاربين للاختباء من الخفاش.



