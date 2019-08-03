مطرب لبناني شهير يرفض مشاركته في برنامج the voice

اجتاح المطرب اللبناني ​الكبير سامي كلارك​ غضب كبير بعد طلب برنامج the voice senior الذي يستهدف المواهب الغنائية فوق الـ 60 عاما مشاركته كموهبة غنائية ضمن البرنامج.





وأكد المطرب اللبناني سامي كلارك لوسائل إعلام لبنانية أنه مستاء من طلب المحطة الشهيرة مشاركته فى برنامج لاكتشاف المواهب، مشيرًا إلى أنه تخيل فى البداية أن شاشة mbc تطمح مشاركته بالبرنامج كعضو لجنة تحكيم.





قدم المطرب اللبناني سامي كلارك أكثر من 700 أغنية وغنى أيضًا بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها.





كانت قناة MBC مصر أعلنت قبل فترة عن تقديمها لبرنامج the voice senior الذي يستهدف المواهب الغنائية فوق الـ 60 عاما.





ويعد هذا البرنامج هو النسخة العربية الأولى لـ The Voice Senior الذي سبق تقديمه أوروبيا في أغسطس 2018 وحقق نجاحا كبيرًا.