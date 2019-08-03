علاء عبد الغني يشيد بمهاجم المقاولون العرب الجديد

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع برنس باري، لاعب منتخب سيراليون الأول، بناء على توصية من عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



ووقع المهاجم السيراليوني لمدة 3 مواسم بشكل رسمي، ليصبح أحد اللاعبين الجدد للمقاولون، ليعوض أحمد علي، الذي انتقل موخرًا لبيراميدز ، بعدما تعاقد الذئاب مع كل من محمد عصام ومحمد سالم وعبدالرحمن فاروق، خلال الفترة الماضية.



وقال علاء عبد الغني، مدرب عام المقاولون في تصريحات خاصة إن اللاعب يتمتع بقدرات عالية، مؤكدًا أن الجهاز الفني حرص على متابعة اللاعب على الطبيعة والحكم على مستواه.



وأوضح عبد الغني، أن برنس نال إعجاب عماد النحاس المدير الفني الذي يعتبره أحد الحلول الهجومية، لتعويض أحمد علي في الموسم المقبل،و قد يكون مفاجأة الدوري في الموسم المقبل، وسيكون المهاجم الأول للمقاولون لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية".