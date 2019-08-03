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فن

فيفي عبده ونجوى فؤاد يقدمان واجب العزاء في والدة هالة صدقي.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:47 ص
فيفي عبده ونجوى فؤاد
فيفي عبده ونجوى فؤاد
سعيد فراج - تصوير: أشرف العمدة
حرصت الفنانتان فيفي عبده ونجوى فؤاد، على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي، الذي أقيم يوم الجمعة 2 أغسطس، فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك. 

وشارك، في تقديم واجب العزاء أيضًا، كلًا من الفنانين: محمد رياض، وسميحة أيوب، وفاء عامر، وهشام سليمان رئيس شبكة DMC، أمير شاهين، إيناس الدغيدي، الفنانة المعتزلة نورا، ونبيلة عبيد. 

توفيت والدة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية. 

يذكر أن النجمة هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

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