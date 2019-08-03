هاني شاكر يشكر راغب علامة على تهنئته بالفوز بمنصب نقيب الموسيقيين

أبدى الفنان هاني شاكر سعادته بتهنئة الفنان اللبناني راغب علامة له بمنصب نقيب المهن الموسيقية.





وغرد هاني شاكر، عبر حسابه على "تويتر"، "كل الشكر والتقدير لأخويا وحبيبي الفنان الكبير راغب علامة على التهنئة وكل التمنيات الطيبة له بدوام النجاح والتوفيق".





وفاز الفنان هاني شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، بعد أن انتهت عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة، وتمكن "شاكر" من الفوز باكتساح على منافسه الفنان مصطفى كامل.





وحضر إلى انتخابات النقابة الثلاثاء 2157 عضوًا من إجمالي 4620 عضوًا يحق لهم التصويت على مستوى الجمهورية، وحصد هانى شاكر مجموع 1531 صوتًا، مقابل 589 صوتًا لـ مصطفى كامل.