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رياضة

مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال بملعب بتروسبورت .. رسميا

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:23 م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
منتصر الرفاعى
وافق الاتحاد الأفريقي كاف على إقامة مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالى بملعب بتروسبورت فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى نظرا لأعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد حصل على موافقة نادى ديكاداها الصومالى على خوض مباراة الذهاب للدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة بدلا من إقامتها بجيبوتى.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه فى مصر بعدما توصل الزمالك لاتفاق مع بطل الصومال حول إقامة المباراتين فى مصر.

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