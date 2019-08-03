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رياضة

مباريات يغيب عنها ميسي مع الأرجنتين.. تعرف على السبب

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:06 م
ميسي
ميسي
محمد السعيد
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونيمبيول" إيقاف ليونيل ميسي قائد منتخب الارجنيتن، لمدة 3 أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته الاخيرة تجاه الاتحاد.

وكان ميسي اتهم الكونيمبول خلال الشهر الماضي، بتهيئة الأمور لمنتخب البرازيل من أجل تسهيل عملية تتويجه بلقب كوبا امريكا، الذي يقام على ارضه ووسط جماهير.

وسيغيب ميسي عن ثلاث مباريات وديه لمنتخب الأرجنيتن، أمام تشيلي والمكسيك في شهر سبتمبر، والمانيا في شهر أكتوبر.

ومن المقرر أن المقرر ان يخوض ميسي مع الارجنيتن انطلاقة تصفيات كوبا العالم 2022، والتي ستبدأ في شهر مارس المقبل.

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