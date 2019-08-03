ولد وبنت كفاية.. أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، المصريين وأهالي القرى في مختلف المحافظات بتنظيم الأسرة، قائلا:" ولد وبنت كويسين اوي وكفايه كده".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إزاي يكون رب الأسرة عايش في بيت مبني بالطوب ومخلف 10 أطفال .. طب إزاي، والـ 10 ألطفال هياكلوا منين ويتعلموا إزاي ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الحياة صعبة علينا كلنا، ومنعملش زي أجدادنا ولازم نراعي ظروف الدولة وظروف المعيشة، والخلفة الكتير بتعمل مشاكل و كلنا بنعاني منها".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة لا تستطيع أن تحقق كل شيء ولكنها بدأت في تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر فقرا واحتياجا، ولازم كلنا نساعد بعض من أجل تحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إزاي يكون رب الأسرة عايش في بيت مبني بالطوب ومخلف 10 أطفال .. طب إزاي، والـ 10 ألطفال هياكلوا منين ويتعلموا إزاي ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الحياة صعبة علينا كلنا، ومنعملش زي أجدادنا ولازم نراعي ظروف الدولة وظروف المعيشة، والخلفة الكتير بتعمل مشاكل و كلنا بنعاني منها".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة لا تستطيع أن تحقق كل شيء ولكنها بدأت في تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر فقرا واحتياجا، ولازم كلنا نساعد بعض من أجل تحقيق التنمية المستدامة".