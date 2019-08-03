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ولد وبنت كفاية.. أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:30 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، المصريين وأهالي القرى في مختلف المحافظات بتنظيم الأسرة، قائلا:" ولد وبنت كويسين اوي وكفايه كده".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إزاي يكون رب الأسرة عايش في بيت مبني بالطوب ومخلف 10 أطفال .. طب إزاي، والـ 10 ألطفال هياكلوا منين ويتعلموا إزاي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الحياة صعبة علينا كلنا، ومنعملش زي أجدادنا ولازم نراعي ظروف الدولة وظروف المعيشة، والخلفة الكتير بتعمل مشاكل و كلنا بنعاني منها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة لا تستطيع أن تحقق كل شيء ولكنها بدأت في تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر فقرا واحتياجا، ولازم كلنا نساعد بعض من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

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