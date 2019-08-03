كان الله في عونكم.. ترامب يعلق على حادث إطلاق النار بولاية تكساس

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة، أعرب فيها عن أسفه لوقوع حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.



وكتب ترامب في تغريدته "حادث إطلاق نار مروع في إل باسو بولاية تكساس. الأنباء سيئة للغاية والكثيرون قُتلوا. أتابع مع سلطات الولاية والسلطات المحلية ووكالات إنفاذ القانون. لقد تحدثت إلى حاكم الولاية لأعرب عن دعمي الكامل للحكومة الاتحادية. كان الله في عونكم".



ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطورات حادث إطلاق النار في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.



وأضافت القناة أن ترامب تحدث مع وزير العدل ويليام بار وحاكم تكساس جريج أبوت حول الأمر.



وألقت السلطات الأمريكية القبض على 3 رجال مشتبه بهم، على خلفية حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.



وأسفر حادث إطلاق نار عشوائي في مركز تجاري بمدينة إلى باسو عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 11 آخرين حتى الآن.



وفتح شخص النار على عشرات الأشخاص في متجر لوول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت، مما دفع المتسوقين في مركز تجاري قرب المتجر للفرار فزعا وإغلاق السلطات للمبنى في أحدث إطلاق نار عشوائي تشهده الولايات المتحدة.



ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك.



وعُرضت مقاطع مصورة على تويتر تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.



إطلاق النار بشكل عشوائي صار شائعا في الولايات المتحدة. ويوم الأحد قتل مسلح ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في شمال كاليفورنيا قبل أن ينتحر.





